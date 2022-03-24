Орловские спасатели эвакуировали трех человек в пожаре на набережной Дубровинского

Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электроустановки дома.

Сотрудники МЧС эвакуировали трех жильцов одного из домов на набережной Дубровинского. Пожар произошел накануне, 23 марта, в седьмом часу вечера.

Когда спасатели приехали на вызов, они обнаружили сильное задымление.

«В результате пожара в двухкомнатной квартире на кухне сгорела мебель и предметы интерьера на 3 кв.м. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба МЧС.

По мнению специалистов, причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электроустановки дома.

ИА «Орелград»