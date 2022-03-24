Священники отсудили у чиновников гостиницу под Орлом

Религиозная организация выиграла суд у администрации Орловского района.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению местной религиозной организации «Православный приход Свято-Покровского храма с. Становой Колодезь Орловского района». Она относится к Орловской епархии РПЦ. Ответчиком выступила администрация Орловского муниципального округа, в который недавно был преобразован Орловский район. В качестве третьего лица, не заявлявшего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступило областное управление по государственной охране объектов культурного наследия.

Религиозная организация просила о признании права собственности на несколько объектов недвижимости, в том числе на здание самого Свято-Покровского храма, построенного, по данным епархии, в 1849 году, здание трехэтажной гостиницы площадью 282,2 квадратных метров (1953 года постройки), здание воскресной школы площадью 125 квадратных метров и небольшую часовню, возведенную в 2000 году. В обоснование заявленных требований истец сосался на статью 234 Гражданского кодекса РФ и указал, что «право собственности на спорный объект недвижимости возникло в силу приобретательной давности».

Как следует из материалов дела, здание спорного храма на самом деле было построено в 1895 году. По крайней мере, эта дата подтверждается справкой государственного архива Орловской области. Дело в том, что самое ранее описание прихода церкви, располагавшейся в селе Становой Колодезь, датировано 1895 годом. Также было установлено, что постановлением главы администрации Орловского района в 1999 году храму из земель Становоколодезьской сельской администрации был выделен в постоянное пользование участок площадью 1,56 га — для обслуживания храма.

Как установил суд, указанные сведения в отношении земельного участка не изменены до настоящего времени, разрешенное использование участка в течение 22 лет было связано с эксплуатацией и обслуживанием Свято-Покровского храма. Что касается спорных объектов, то они «использовались для целей отправления богослужения и общественно-просветительской деятельности религиозной организации». Возражений против иска не поступило, и суд постановил требования местной религиозной организации удовлетворить. За ней признано право собственности на храм, гостиницу, воскресную школу и часовню.

ИА «Орелград»