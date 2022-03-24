В Орле родители сдадут ЕГЭ по математике

Регион в очередной раз присоединится к проведению всероссийской акции.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет и в Орловской области. Ее инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году акция пройдет в шестой раз. Орловская область, как и в предыдущие годы, не останется в стороне. В Орле акция пройдет 29 марта в 15.00 в бюджетном учреждении «Региональный центр оценки качества образования». Организаторы приглашают принять в ней участие выпускников и текущего года и их родителей.

Кроме того, в Орле традиционно ЕГЭ в рамках данной акции сдают представители государственных и муниципальных органов исполнительной власти, Орловского областного Совета народных депутатов и районных и городских советов, сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, представители высших учебных заведений и др. Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

«При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах, — говорят организаторы. — Проводимая акция позволит сформировать позитивное отношение выпускников, их родителей и широкой общественности к процедуре проведения ЕГЭ, показать его объективность, прозрачность и информационную безопасность».

В этом году в Орле родители и другие участники акции смогут проверить свои знания по математике базового уровня. Поскольку экзамен займет всего 30 минут, для него разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. При этом все остальное максимально приближено к реальным условиям. Так, в пунктах проведения экзамена соблюдается особый режим, например, участники распределяются по аудиториям согласно спискам. Каждый участник занимает свое рабочее место в соответствии с число-буквенным кодом, как и на настоящем экзамене.

«Участники акции проходят все экзаменационные процедуры: регистрируются, сдают мобильные телефоны и личные вещи, проходят через рамку металлодетектора, — отмечают организаторы. — Со всеми участниками акции проводится инструктаж по заполнению бланков. В аудитории они получают индивидуальные комплекты экзаменационных материалов, распечатанные в их присутствии».

ИА «Орелград»