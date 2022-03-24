За неделю заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на треть

24.3.2022 | 16:23 Медицина, Новости

Уровень госпитализации снизился на 14%

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Орловской области снизилась на 31%. Об этом заявил глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем заседании оперштаба.

По сообщению пресс-службы губернатора, в докладе Румянцева прозвучали и другие оптимистичные факты:

  • уровень госпитализации снизился на 14% ,
  • тенденция к снижению заболеваемости отмечена во всех возрастных группах взрослых и детей,
  • появилась возможность сократить коечный фонд для лечения коронавирусных пациентов,
  • в регионе продолжает снижаться число регистрации внебольничных пневмоний,
  • показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабилизировались в течении последних двух недель.

Отметим, что несмотря на позитивную динамику, масочный режим на территории Орловской области снова продлен.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования