За неделю заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на треть

Уровень госпитализации снизился на 14%

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Орловской области снизилась на 31%. Об этом заявил глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем заседании оперштаба.

По сообщению пресс-службы губернатора, в докладе Румянцева прозвучали и другие оптимистичные факты:

уровень госпитализации снизился на 14% ,

тенденция к снижению заболеваемости отмечена во всех возрастных группах взрослых и детей,

появилась возможность сократить коечный фонд для лечения коронавирусных пациентов,

в регионе продолжает снижаться число регистрации внебольничных пневмоний,

показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабилизировались в течении последних двух недель.

Отметим, что несмотря на позитивную динамику, масочный режим на территории Орловской области снова продлен.

ИА «Орелград»