За неделю заболеваемость коронавирусом в Орловской области снизилась на треть

Уровень госпитализации снизился на 14%
За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Орловской области снизилась на 31%. Об этом заявил глава орловского Роспотребнадзора Александр Румянцев на сегодняшнем заседании оперштаба.
По сообщению пресс-службы губернатора, в докладе Румянцева прозвучали и другие оптимистичные факты:
- уровень госпитализации снизился на 14% ,
- тенденция к снижению заболеваемости отмечена во всех возрастных группах взрослых и детей,
- появилась возможность сократить коечный фонд для лечения коронавирусных пациентов,
- в регионе продолжает снижаться число регистрации внебольничных пневмоний,
- показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабилизировались в течении последних двух недель.
Отметим, что несмотря на позитивную динамику, масочный режим на территории Орловской области снова продлен.
ИА «Орелград»