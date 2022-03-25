Орловские школьники могут остаться без обедов из-за роста цен на продукты

Поставщики питания в школы и детсады пожаловались депутатам горсовета на тяжелую жизнь и мрачные перспективы.

На сегодняшней сессии горсовета депутаты обсудили проблемы с организацией школьного питания. Перед народными избранниками выступили представители фирм-подрядчиков и без прикрас рассказали о том, что происходит в их сфере.

Фактически, фирмы-подрядчики находятся меж двух огней. С одной стороны, городские власти, выплачивающие деньги с опозданием. С другой — продавцы продуктов, требующие предоплату за любые партии.

Но сейчас, помимо уже привычных задержек с оплатой со стороны городских властей, вынуждающих предпринимателей долгое время «крутится» на свои оборотные средства, добавилась новая угроза — стремительный рост цен на сами продукты питания. Ситуация развивается таким образом, что сам факт организации бесплатных обедов в детсадах и школах поставлен под угрозу.

«Начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Орла Сергей Шаров заявил, что перед детскими садами сейчас остро стоит проблема с сахаром. Он пояснил, что руководители детских садов вынуждены по сахару заключать краткосрочные контракты с поставщиками, у которых 1 кг сладкого песка сейчас стоит 90 — 95 руб. Хотя ранее по контракту поставщик доставлял сахар по 58,7 руб. за 1 кг.

По словам чиновника, сильно подорожали фрукты. Шаров привёл новые расценки, о которых заявили поставщики. Так, начальная цена на апельсины составляла 136 руб. за кг, предполагаемая — уже 240 руб., груши 153 руб. — новая 270 руб», — сообщило издание «Орелтаймс».

ИА «Орелград»