В Орле впервые в этом году загорелась сухая трава

Загорелся овраг на улице Матросова.
В Орле зафиксирован первый в 2022 году случай возгорания сухой травы. Это произошло в Советском районе, на улице Матросова. Пожарные оперативно узнали и ликвидировали возгорание, которое произошло в одном из оврагов.
Отметим, что в последние годы происходило ужесточение наказания за нарушение правил пожарной безопасности. Штраф может достигать от двух до 30 тысяч рублей, в зависимости от того, кто именно является нарушителем — обычное физлицо, должностное лицо или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области обратилась к жителям региона:
«Соблюдайте правила пожарной безопасности!
- Не бросайте горящие спички и окурки, не производите бесконтрольное сжигание мусора.
- Не поджигайте траву и стерню. Будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах, линий электропередачи или вблизи подстанций.
- Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
- Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.
Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарайтесь самостоятельно потушить его подручными средствами. Не будьте равнодушными и безучастными».
ИА «Орелград»