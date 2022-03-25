В Орле впервые в этом году загорелась сухая трава

Загорелся овраг на улице Матросова.

В Орле зафиксирован первый в 2022 году случай возгорания сухой травы. Это произошло в Советском районе, на улице Матросова. Пожарные оперативно узнали и ликвидировали возгорание, которое произошло в одном из оврагов.

Отметим, что в последние годы происходило ужесточение наказания за нарушение правил пожарной безопасности. Штраф может достигать от двух до 30 тысяч рублей, в зависимости от того, кто именно является нарушителем — обычное физлицо, должностное лицо или лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

Пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области обратилась к жителям региона:

«Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не бросайте горящие спички и окурки, не производите бесконтрольное сжигание мусора. Не поджигайте траву и стерню. Будьте бдительны и строго соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах, линий электропередачи или вблизи подстанций. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.

Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарайтесь самостоятельно потушить его подручными средствами. Не будьте равнодушными и безучастными».

ИА «Орелград»