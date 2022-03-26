Два центнера наркотиков изъяли в Орловской области

К уголовной ответственности по наркоделам привлечено 45 человек.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало статистику работы сотрудников органов внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Сообщается, что за два месяца 2022 года на территории региона было выявлено 84 наркопреступления, из них 36 были совершены в крупном и особо крупном размере. В структуре преступности доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в отчетном периоде составила 6,3 процента.

«Из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами изъято 21,4 килограмма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, — следует из информации регионального управления МВД России. — К уголовной ответственности привлечено 45 лиц. В административном порядке к ответственности привлечено 90 физических лиц».

Немало дел было возбуждено в феврале этого года. Например, в Ливнах сотрудники полиции изъяли у местного жителя 1980 года рождения около 88 граммов марихуаны. Наркотики ливенец хранил в надворной постройке, спрятав их в полиэтиленовый пакет и стеклянную банку. Дело на него завели по части 1 статьи 228 УК РФ. Также сотрудники ОКОН задержали 27-летнего жителя Мценска, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий амчанин был задержан вблизи лесополосы на территории Орловского района, где искал спрятанную подельниками оптовую партию наркотика.

Как сообщила ранее пресс-служба УМВД, при проведении его личного досмотра во внутреннем кармане куртки полицейские обнаружили и изъяли 10 полимерных пакетиков, перемотанных изолентой. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование показало, что это синтетический наркотик – производное N-метилэфедрона массой 5,13 грамма. Уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Тем временем, в Орле в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в ряде школ прошли профилактические мероприятия. Как уточнили в пресс-службе УМВД, полицейские рассказали ученикам об административном и уголовном законодательстве, напомнили о вреде употребления наркотических веществ, об их пагубном воздействии на здоровье и жизнь человека.

ИА «Орелград»