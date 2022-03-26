Орловский губернатор велел увеличить инвестиции почти в 3 раза

Региональный план инвестиционного развития скорректировали.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в новой редакции утвердил план инвестиционного развития региона, действие которого рассчитано на перспективный период до 2030 года. Документом предусмотрено увеличение объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета. План содержит так называемые ключевые показатели эффективности, за достижение которых будут лично отвечать зампреды регионального правительства в пределах курируемых ими отраслей.

В целом объем инвестиций планируется увеличить на 170 процентов по отношению к показателям 2020 года, когда в основной капитал было инвестировано 52,21 миллиарда рублей. Соответственно, в 2030 году объем таких финансовых вложений должен составить 130,81 миллиарда рублей. Кстати, плановый показатель 2022 года составляет 62,38 миллиарда рублей. Можно отметить, что на данный момент экономика региона развивается с превышением запланированных показателей.

Например, план на 2021 год составлял 56,85 миллиарда рублей. А по данным Орелстата, в 2021 году на развитие экономики и социальной сферы Орловской области в целом было направлено 60,6 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. В сопоставимых ценах это оказалось на 2,6 процента выше уровня 2020 года, а в абсолютном выражении прирост составил 5,6 миллиарда рублей.

«Крупными и средними предприятиями и организациями в 2021 году было освоено 38,8 миллиарда рублей инвестиций (плюс 4,3 процента к уровню 2020 года в сопоставимой оценке), — сообщила ранее пресс-служба губернатора. — Наибольший объем инвестиций крупных и средних предприятий и организаций приходится на сельское хозяйство — 42,7 процента, обрабатывающие производства — 18,8 процента, транспортировку и хранение — 7,1 процента».

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов наибольший удельный вес приходится на машины и оборудование — 49 процента, на здания и сооружения — 38,2 процента. По источникам финансирования наибольший удельный вес приходится на привлеченные средства — 51,3 процента (из которых на кредиты приходится 30,8 процента, бюджетные средства — 13,5 процента), на собственные средства предприятий и организаций — 48,7 процента.

ИА «Орелград»