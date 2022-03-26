В Орле изменят и приостановят предоставление преференций

Инициатива об изменении порядка аренды исходит прокуратуры.

Мэр Орла предложил внести изменения в Положение «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Орла». Оно поступило на рассмотрение в Орловский городской Совет народных депутатов, поскольку именно парламент наделен соответствующими полномочиями. Кстати, этот документ в своей базовой редакции был утвержден горсоветом еще в 2010 году. Но в 2018 году действие пункта, предусматривающего предоставление льгот и преференций, было временно приостановлено.

Теперь мэр предложил отменить эту приостановку, чтобы внести изменения в данный пункт. В частности, предлагается скорректировать правила предоставления льгот и преференций. Так, льготы, согласно новой редакции, по арендной плате должны предоставляться решением Орловского горсовета по представлению мэра до утверждения бюджета города на очередной финансовый год, либо с одновременным внесением изменения в бюджет на текущий год и указанием источника возмещения выпадающих доходов.

Льготы по арендной плате предоставляются некоммерческим организациям, не осуществляющим деятельность, приносящую им доход. Сумма льготы устанавливается в рублях в размере 20 процентов размера годовой арендной платы за объект. Сама плата должна определяться экспертом по рыночным ценам. Муниципальные преференции также заключаются в уменьшении арендной платы. Но предоставляются они уже хозяйствующим субъектам, то есть тем, кто ведет коммерческую деятельность. В случае если арендатор сдает в субаренду арендуемое помещение, то муниципальные преференции на эту часть не предоставляются.

К проекту решения приложена пояснительная записка мэрии. Из нее следует, что необходимость внесения изменений связана с представлением, поступившим из прокуратуры Советского района города Орла. Надзорное ведомство указало, что в городском нормативном акте оказались забыты арендаторы объектов культурного наследия, вложившие свои средства в работы по их сохранению. Именно для них и планируется вести новые льготы и преференции.

Мэрия проанализировала договоры, где предметом аренды являются объекты культурного наследия. По состоянию на 1 января 2022 года в аренду в Орле передано 9 объектов культурного наследия. Годовая плата по договорам аренды составила 7,002 миллиона рублей. Однако в случае предоставления льгот по арендной плате дл таких объектов источник возмещения выпадающих доходов в 2022 году отсутствует, предупреждает мэрия.

В связи с этим можно предположить, что после внесения изменений в положение действие пункта о льготах может быть вновь приостановлено. Дело в том, что на 2022 год муниципальная преференция арендаторам в Орле не предоставлялась. А в своем представлении прокуратура не ставит вопрос о предоставлении кому-то конкретному преференций. Речь идет только о приведении городского документа в соответствие с вышестоящим законодательством. Это означает, что правила могут быть изменены, но это не означает, что они немедленно возобновят свое действие.

ИА «Орелград»