В Орле осужденных избавили от алкогольной и наркозависимости

Заключенные за решеткой успешно прошли курс лечения.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, заместитель начальника исправительной колонии №5 общего режима Дмитрий Кирсанов вручил сертификаты семи осужденных, которые прошли специальный курс в рамках ведомственной программы социально-психологической работы. Она ориентирована на заключенных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость. Непосредственно в колонии №5, расположенной в поселке Нарышкино, программа стартовала в сентябре 2019 года».

«В ее реализации принимают участие сотрудники медицинской, воспитательной и психологической служб ИК-5, специалисты областного наркологического диспансера, представители общественных и религиозных организаций, — рассказали в пресс-службе УФСИН. — Мероприятия программы предусматривают подготовку осужденных к освобождению и выработку конкретных рекомендаций, направленных на формирование у них установок к отказу от употребления алкоголя и наркотических средств, профилактику совершения новых преступлений».

Со старта программы этот курс прошли уже 33 осужденных, отбывающих наказание в нарышкинской колонии. Основными задачами являлись «личностный рост и выявление факторов, которые привели к потреблению наркотиков и алкоголя, осознание связи между употреблением наркотиков и алкоголя и возникновением проблем». Кроме того, специалисты пытались донести до осужденных «осознание альтернативных наркотикам и алкоголю способов удовлетворения потребностей и достижения положительного эмоционального состояния». В целом, программа оценивается положительно. В УФСИН говорят, что осужденные получают эмоциональную поддержку со стороны тех, чья оценка для них является значимой, что в итоге приводит к ощущению собственной ценности.

Ранее начальник УФСИН Владимир Волосевич, подводя итоги деятельности уголовно-исполнительной системы Орловской области, отметил, что лимит наполнения в целом по УФСИН составляет 4946 осужденных. Фактически за решеткой в регионе содержится чуть более 3400 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. При этом доля осужденных, отбывающих наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составляет около 30 процентов. По данным Орловского областного суда, в прошлом году перед судами региона предстали 502 подсудимых, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Их доля в общем количестве подсудимых составила около 28 процентов. За незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами суды региона рассмотрели 286 уголовных дел, или 12 процентов от их общего количества.

ИА «Орелград»