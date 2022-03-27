Мэрия решила превратить комитет транспорта в управление ЖКХ

В администрации города наметилась очередная структурная реформа.

Мэр Орла внес на рассмотрение депутатов Орловского горсовета инициативу о структурном преобразовании. Предлагается заменить действующий сейчас комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи на управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Как следует из пояснительной записки, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания являются одними из общественно важных и социально-значимых полномочий органа местного самоуправления.

Поэтому на базе транспортного комитета предлагается создать управление ЖКХ и транспорта. По версии мэрии, оно будет выполнять функции своего предшественника по организации транспортного обслуживания населения и связи. Но к нему также перейдет часть функций управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того, вновь созданное управление будет являться учредителем следующих муниципальных казенных учреждений: «Служба технического обеспечения администрации города Орла», «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» и «Жилищное управление города Орла».

«Определение отдельного структурного подразделения в администрации города Орла с правом юридического лица позволит оперативно принимать решения в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта», — говорится в пояснительной записке. Кстати, в функционал нового ведомства чиновники предлагают внести организацию мероприятий по охране окружающей среды и организацию похоронного дела, ритуальных услуг и содержания мест погребения. За ним же будет закреплено осуществление муниципального жилищного контроля на территории города и координация реализации способа управления многоквартирными домами.

ИА «Орелград»