Народным дружинам на Орловщине не хватает стимулов

О необходимости стимулирования общественников говорят силовики.

В Орловской области выбрали лучшего народного дружинника и лучшее общественное формирование правоохранительной направленности по итогам 2021 года. Как сообщила пресс-служба губернатора, в конкурсе приняли участие шесть народных дружин из городов Мценск и Ливны, поселка Кромы, а также Колпнянского, Малоархангельского и Мценского районов. За звание лучшего дружинника боролись восемь человек. В номинации «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» победителем стала народная дружина «Патриот» из Колпнянского района, а лучшим дружинником стала Наталья Ловчикова из Покровского.

«Конкурсная комиссия проверила статистические показатели работы общественных формирований правоохранительной деятельности и народных дружинников по итогам 2021 года, также учитывалась информация о фактическом количестве выявленных с участием членов народных дружин административных правонарушений и раскрытых преступлений», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Ранее в своем итоговом докладе управление МВД России по Орловской области озвучило ряд текущих проблем, требующих решения с участием представителей исполнительной и законодательной власти. Так, в отчете, прозвучавшем в Орловском облсовете народных депутатов, была затронута тема сотрудничества полиции с общественными объединениями. Согласно приведенной статистике, руководство территориальных органов внутренних дел взаимодействует с 34 народными дружинами.

Последние сформированы на базе муниципальных образований, их общая численность на начало 2022 года составляла 549 человек. Отметим, что 174 народных дружинников помогают охранять общественный порядок в областной столице. В 20-ти районах Орловской области также заключены соглашения с казачьими дружинами о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка. Там даже разработаны графики совместного выхода на патрулирование казаков и сотрудников полицию

«В отчетном периоде с участием общественности было раскрыто пять преступлений и пресечено 279 административных правонарушений, — следует из отчета УМВД. — Вместе с тем, вклад общественных формирований может и должен быть значительно более весомым. Однако для этого необходима помощь со стороны муниципальных образований в решении вопросов социального страхования, иных видов стимулирования деятельности народных дружинников с учетом их участия в указанных мероприятиях».

ИА «Орелград»