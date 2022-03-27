Орловцам выдадут льготные кредиты на старт бизнеса

Власти обещают создать комфортные условия для предпринимателей.

Правительство Орловской области скорректировало параметры регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Он входит в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответственно, часть финансирования на его реализацию область получает из федерального центра. Предоставление финансовой поддержки предусмотрено, например, в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), включенным в реестр социальных предпринимателей.

Меры поддержки в рамках регионального проекта предусмотрены и для простых граждан, желающих вести свой бизнес. Как и начинающим и действующим предпринимателям, им будет предоставлен целый комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность. Кроме того, проект предусматривает оказание им информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Согласно постановлению правительства, в ближайшие три года такие услуги ежегодно должны оказываться не менее чем 1900 начинающим и действующим предпринимателям. Представителям МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, региональным проектом предусмотрено предоставление 34 грантов. Кроме того, документ предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для ИП, применяющих патентную систему налогообложения. Ожидается, что эти улучшения на себе ощутят чуть более 5 тысяч предпринимателей, работающих по патентам.

Начинающим предпринимателям также до 2024 года предоставят как минимум 44 льготных микрозайма. Подобные ссуды выдаются государственными микрофинансовыми организациями. Также проект предусматривает предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантии региональными гарантийными организациями. Это необходимо для получения кредитных и иных привлеченных средств, которые потребуются для старта бизнеса.

Отметим, что в 2021 году новым направлением стала выдача грантов социальным предпринимателям на реализацию их проектов. Размер грантов достигал 500 тысяч рублей, а их получателями стали 18 предпринимателей. Также в регионе ведется работа по развитию молодежного предпринимательства. В 2021 году был разработан коробочный продукт «Бизнес старт». Молодой предприниматель в режиме «единого окна» может получить сразу несколько услуг, необходимых на старте бизнеса. К ним относится составление бизнес-плана, подбор помещения для ведения бизнеса, выбор оптимальной формы организации бизнеса и режима налогообложения, льготный кредит. По итогам года за таким продуктом обратилось 23 молодых предпринимателя.

ИА «Орелград»