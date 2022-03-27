Стало известно, как будут менять удостоверения «детям войны»

Порядок выдачи и замены удостоверений утвердил губернатор.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок выдачи и замены удостоверений «детям войны Орловской области», а также утвердил единую форму такого документа. Губернаторское постановление принято в соответствии с Законом «О Детях войны Орловской области», принятом в июле 2016 года. Напомним, в Орловской области к категории «дети войны» отнесены граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и имеющие место жительства на территории региона.

Согласно губернаторскому постановлению, Областной центр социальной защиты населения ежегодно не позднее 1 апреля должен запрашивать в Отделении Пенсионного фонда РФ по Орловской области информацию о «детях войны» для оформления и выдачи им удостоверений. Кстати, оформление производится учреждением соцзащиты населения в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от работников Пенсионного фонда. Далее в течение 5 рабочих дней они должны быть направлены в территориальные отделы соцзащиты для их выдачи гражданам.

«Выдача удостоверения производится при личном обращении гражданина в территориальный отдел (филиал) учреждения социальной защиты населения при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, — следует из постановления губернатора. — Замена удостоверения осуществляется учреждением соцзащиты населения в случае его утраты (порчи) путем выдачи дубликата».

Основанием для отказа в выдаче дубликата является отсутствие в территориальном отделе учреждения соцзащиты информации о ранее выданном заявителю удостоверении. Процедура оформления и выдачи дубликата аналогична процедуре выдачи самого удостоверения. Напомним, «дети войны» относятся к категории региональных льготников. Такой статус получают те граждане, которые в детском возрасте пережили ужасы Великой Отечественной войны, но в силу ряда обстоятельств не получили другого предусмотренного законодательством статуса. Льготы таким гражданам предусмотрены законодательством Орловской области. Например, местным законом «детям войны» гарантировано предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы.

ИА «Орелград»