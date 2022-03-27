В Орловской области массово проверили иностранцев

Полиция провела 53 контрольно-надзорных мероприятия за два месяца.

В январе-феврале 2022 года сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области было проведено 53 контрольно-надзорных мероприятия по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. В результате было установлено 564 административных правонарушения, связанных с нарушением норм пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и незаконным осуществлением ими трудовой деятельности. Такие данные приведены в ведомственном отчете об оперативной обстановке в Орловской области.

Для сравнения, за весь 2021 год сотрудники подразделений по вопросам миграции регионального УМВД провели 1350 контрольно-надзорных мероприятий на объектах строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства, а также в местах компактного пребывания и проживания иностранных граждан. В результате было выявлено 1422 административных правонарушения, связанных с несоблюдением установленного порядка пребывания и проживания в РФ иностранцев и лиц без гражданства, а также осуществления ими трудовой деятельности.

По материалам сотрудников органов внутренних дел было возбуждено 85 уголовных дел по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). В рамках установленных полномочий управлением МВД Орловской области было вынесено 102 решения о депортации иностранных граждан. Въезд в РФ был закрыт 132 лицам данной категории.

«В истекшем году значительно снизилась криминальная активность мигрантов, — отмечено также в материалах УМВД. — Иностранным гражданами и лицами без гражданства на территории Орловской области было совершено 61 преступление (минус 38,3 процента по сравнению с 2020 годом), по 20 преступлениям (минус 41 процент) граждане других государств признаны пострадавшими».

ИА «Орелград»