Андрей Клычков анонсировал годовую инфляцию в размере 15-20%

28.3.2022 | 17:51 Важное, Новости, Экономика

Базовые платежи будут проиндексированы.

По мнению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, годовая инфляция за текущий год составит 15-20%. Свой прогноз он озвучил на сегодняшней пресс-конференции.

Вопрос журналиста был посвящен мерам господдержки в условиях высокой инфляции.

«Темпы инфляции будут расти, к концу года этот показатель может достигнуть 15-20 %, нужно быть к этому готовым. В связи с чем и на федеральном, и на региональном уровне принят ряд мер поддержки, которые уже реализуются или будут реализованы в ближайшее время.

Во-первых, это индексация базовых платежей, в том числе МРОТ, социальных выплат и так далее, что значит аналогичное повышение и на региональном уровне.

Во-вторых, это широкие меры социальной поддержки», — цитирует Клычкова телеграмм-канал «Телеграммы иZ Орла».

ИА «Орелград»

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