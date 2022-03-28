В Орле запретили тратить казенные деньги на поездки за рубеж

Оглашены условия конкурсного отбора на предоставление грантов.

Объявление о проведении конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества в 2022 году издала администрация губернатора и правительства Орловской области. Такие конкурсы в регионе проводятся ежегодно, однако условия их проведения постоянно актуализируются. Вот и в этом году на получение субсидий смогут претендовать не все желающие, а перед участниками, допущенными до конкурса, будет поставлен ряд жестких условий.

Так, некоммерческие неправительственные организации должны соответствовать следующим требованиям: у них должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по ним; должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных инвестиций; участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

Кроме того, участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российские юрлица, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 50 процентов. Средства субсидий запрещено тратить на приобретение недвижимости, включая землю, алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являются предметами роскоши, на организацию торжественных приемов и банкетов, покупку автотранспортных средств, строительство зданий и капитальный ремонт помещений.

Запрещено даже опосредованно за счет субсидий финансировать политические партии, кампании и акции, подготовку и проведение митингов, демонстраций и пикетирований. Интересно, что нельзя тратить эти деньги и на оплату поездок за пределы Орловской области. Кроме того, под запрет попало погашение задолженности организации, уплату штрафов и пеней за счет субсидии, а также трата казенных средств на оказание материальной помощи физическим и юридическим лицам в любом эквиваленте, то есть как в денежной, так и в натуральной форме.

ИА «Орелград»