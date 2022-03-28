Житель Орла спас мужчину, провалившегося под лед

Происшествие произошло на реке Орлик.

34-летний орловец спас мужчину, которая провалился под лед, гуляя по реке Орлик. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

49-летний мужчина по какой-то причине решил прогуляться по весеннему льду. Ледяной покров не выдержал его веса, и человек провалился под лед. К счастью, инцидент произошел днем, и на берегу был свидетель. Он экстренно вызвал спасателей, а потом сам с помощью подручных средств вытащил пострадавшего из воды. На берегу бригада врачей скорой помощи оказала необходимую помощь.

«В весенний период происходит немало несчастных случаев с людьми на воде из-за невыполнения элементарных правил предосторожности. Под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, прудах, озерах, которое подтачивает его снизу. В связи с выпадением осадков лед подмывается не только снизу, но и размывается сверху. Внешне лед по-прежнему кажется прочным. Однако, он стал рыхлым и слабым. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу», — предупреждает МЧС.

ИА «Орелград»