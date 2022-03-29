Объем налоговых штрафов в Орле вырос

Налоговики выписали орловцам дополнительные штрафы на 2,2 миллиона.

В Орле отмечен рост представленных плательщиками расчетов по страховым взносам и форме 6-НДФЛ. Вместе с тем увеличились и финансовые объемы наложенных санкций. Как сообщает инспекция ФНС России по городу Орлу, за январь-февраль 2022 года сотрудники этой структуры провели в областном центре более 14 тысяч камеральных налоговых проверок. Их результатом стало дополнительное начисление налогов, пеней и штрафов на сумму более 2,24 миллиона рублей. Данный показатель вырос на 205 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Наряду с этим, по результатам контрольной работы за два месяца 2022 года всего из суммы дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок поступило 1,871 миллиона рублей, что на 467 тысячи рублей больше аналогичного показателя 2021 года», — говорится в сообщении городской налоговой инспекции.

Подметили налоговики и еще одну тенденцию. Она выражается в росте уровня сборов страховых взносов. За два месяца на территории Орла во внебюджетные фонды поступило более 1,794 миллиарда рублей, что на 11 процентов, или на 179,5 миллиона рублей превзошло показатели прошлого года. Положительная динамика сложилась в разрезе всех фондов. Так, в Пенсионный фонд РФ было перечислено свыше 1,314 миллиарда рублей страховых взносов, а рост сборов составил 10,3 процента.

«По страховым взносам в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования поступления увеличились на 41,9 миллиона рублей, или на 14,4 процента, и составили 332 миллиона рублей, — добавили в ИФНС по городу Орлу. — По взносам в Фонд социального страхования рост составил 14,5 миллиона, или 10,9 процента. Общая сумма поступлений — 147,8 миллиона рублей».

ИА «Орелград»