В Орловской области оштрафованы двое водителей, пытавшихся дать взятку полицейским

В обоих случаях водители хотели откупиться за «пьяную езду».

Двое жителей Орловщины осуждены за попытку дать взятку представителям власти.

Житель Кромского района, управлявший автомобилем «Лада Гранта», был остановлен для проверки документов. Сотрудник полиции заподозрил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование водителя подтвердило эти подозрения. На следующий день мужчина пришел в полицию и принес 80 тысяч рублей за то, чтобы дело было «замято».

«Сотрудник ОГИБДД от получения взятки отказался и сообщил о произошедшем вышестоящему руководству в установленном порядке. В отношение гражданина следственными органами следственного комитета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ. Приговором Кромского районного суда мужчина признан виновным в совершении данного противоправного деяния. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Аналогичный случай произошел в Троснянском районе. Водитель автомобиля «Форд Фокус» предложил 15 тысяч рублей за то, чтобы сотрудник УГИБДД «не заметил» состояние алкогольного опьянения.

В итоге, суд решил взыскать нарушителя штраф в размере ста тысяч рублей.

ИА «Орелград»