Промышленность Орловской области нуждается в поддержке

29 марта 2022 года состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О мерах поддержки промышленности Орловской области, в условия экономической ситуации санкционных ограничений против Российской Федерации».

В заседании принимали участие депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, представители Правительства и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, общественных организаций, предприятий и организаций, специалисты Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, СМИ, аккредитованные при Орловском областном Совете народных депутатов.

«Ввиду беспрецедентных санкций Запада в адрес Российской Федерации мы организовали «круглый стол», в рамках которого будут обозначены меры взаимодействия власти и бизнеса в это нелегкое время» — рассказал Сергей Кутенев, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов, Председатель комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

В ходе «круглого стола» представители различных ветвей власти рассказали о мерах поддержки бизнеса в нашем регионе, которые уже существуют, а также о планах на ближайшую перспективу.

Представители бизнеса обратились с просьбой рассмотреть возможность на снижение кадастровой стоимости земли и налога на землю, также снижению тарифов за электричество и водоснабжение, в том числе и стоимости их подключения.

Сергей Кутенев резюмировал: «В условиях экономической ситуации санкционных ограничений против Российской Федерации исходя из целей развития промышленности в Орловской области наш комитет считает целесообразным реализацию следующих мероприятий по поддержке промышленности Орловской области: отсрочка до 6 месяцев на уплату аренды за имущество, находящееся в собственности Орловской области; мораторий до конца 2022 года на повышение ставок по аренде земельных участков и объектов нежилого фонда; сокращение сроков получения постоянных и упрощение порядка получения временных пропусков на въезд грузового транспорта; сохранить на уровне 2021 года ставку по налогу имущество для организаций (по объектам, в отношении которых налог исчисляется от кадастровой стоимости); предоставить отсрочку по региональным налогам; ввести мораторий на штрафы за просрочку арендных платежей; ресурсоснабжающим организациям не начислять пени должникам и предоставить им отсрочку по долгам за тепло и воду».