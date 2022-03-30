В Орле застройщикам компенсируют расходы по льготной ипотеке

Область поможет участникам ипотечной программы казенными субсидиями.

Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области объявил отбор застройщиков, которые получат из областного бюджета субсидии. Как пояснили в пресс-службе губернатора, казенные деньги предназначены для возмещения части понесенных застройщиками расходов в связи с компенсацией части процентной ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым гражданам для приобретения жилья на первичном рынке.

Субсидии положены в рамках региональной программы стимулирования жилищного строительства на территории Орловской области. Заявки от застройщиков чиновники будут принимать по 28 апреля 2022 года. По условиям конкурса, каждый его победитель должен уже в этом году продать жилье по льготной ипотеке со сниженной процентной ставкой как минимум семи семьям или одиноким гражданам. Требования к застройщикам предъявлены достаточно жесткие.

Так, у них должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий. Застройщики не должны находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении них не должна быть введена процедура банкротства. Деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Кроме того, застройщики не должны являться иностранными юридическими лицами или российскими компаниями, доля иностранцев в которых превышает 50 процентов. Организаторы при рассмотрении заявок проверят и реестр дисквалифицированных лиц. Если в нем окажется кто-либо из руководителей застройщика, то заявка будет отклонена.

Ранее Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала эффективность расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Ипотека» за 2020 год. Было установлено, что в программе предоставления льготной ипотеки в регионе участвовал один банк и два застройщика. «Фактически в 2020 году 216 граждан Орловской области приобрели квартиры в ПАО «Орелстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2» с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой, предоставленного ПАО «Сбербанк», что составляет 6,9 процента от общего количества предоставленных в регионе ипотечных кредитов на первичном рынке жилья», — сообщила КСП. При этом показатель «Количество предоставленных ипотечных кредитов на первичном рынке» был исполнен на 98,3 процента.

ИА «Орелград»