Орловский ГУП заподозрили в необоснованных доплатах руководству

О нарушениях в сфере оплаты труда сообщили областные аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила информацию по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Медтехника». Учредителем этого госпредприятия является областной департамент здравоохранения. Из отчета КСП следует, что за период с начала 2019 года и по октябрь 2021 года на предприятии производились начисления не установленных внутренним положением надбавок к должностному окладу заместителям руководителя и главным бухгалтерам. Также сообщается о выплатах разовых премий с превышением предела до одного должностного оклада за год и по основаниям, не предусмотренным внутренними документами. Общая сумма таких нарушений составила 734,2 тысячи рублей.

Также сообщается, что в нарушение коллективного договора предприятием производилась денежная выплата на возмещение затрат работников на ежемесячный проезд в городском транспорте в твердой сумме без учета фактически понесенных затрат. Необоснованные расходы за проверенный период составили 2,032 миллиона рублей. В ходе проверки аудиторы изучили и проведенные закупки. В результате они пришли к выводу, что в отдельных случаях действия ГУПа при участии в электронных аукционах противоречили основной цели его деятельности, которая заключается в извлечении прибыли. Также были выявлены признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

«Предприятием не размещались в единой информационной системе сведения о заключенных договорах за март-декабрь 2020 года и январь-февраль 2021 года, информация о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год, информация об осуществлении закупок у единственного поставщика (свыше 100 тысяч рублей) по 32 договора», — следует из материалов проверки.

Кроме того, нарушения КСП усматривает в списании одного из объектов без согласования с областными властями. Сообщается и о выявленных нарушениях в части передачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области, но закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУПом. В частности, в течение срока действия договора не выставлялись счета на возмещение стоимости потребленных арендатором коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение и электричество) на сумму 264,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»