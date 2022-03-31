Сегодняшний рабочий день в отряде космонавтов станет последним для орловца Мисуркина

За 16 лет службы в отряде космонавтов Мисуркин провел в космосе почти календарный год.

Александр Мисуркин проводит сегодня свой последний рабочий день в отряде космонавтов Роскосмоса. Об этом сообщил «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

Орловец и Герой России, зачисленный в отряд космонавтов в 2006 году, вошел в историю как 116-й космонавт РФ и 528-й — мира. Совершив три космических полета и четырежды выходя в открытый космос, он провел за пределами нашей планеты практически календарный год.

«Руководство Центра, коллеги по отряду космонавтов Роскосмоса, сотрудники ЦПК благодарят Александра Александровича за большой вклад в развитие и популяризацию отечественной космонавтики, отмечают его высокий профессионализм, компетентность, ответственность и желают успехов в дальнейшей деятельности!», — сообщил Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

ИА «Орелград»