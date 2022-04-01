Андрей Клычков предложил помощь Белгородской области, нефтебазу которой атаковали ВСУ

1.4.2022 | 13:56 Важное, Новости, Политика

Два украинских вертолета атаковали нефтебазу, расположенную недалеко от Белгорода.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил помощь своему белгородскому коллеге, регион которого ранним утром подвергся агрессии со стороны Украины.

По сообщению федеральных СМИ, ранним утром двум украинским вертолетам удалось пробраться в воздушное пространство Российской Федерации и нанести удары по нефтебазе, расположенной недалеко от Белгорода.

«Только что поговорили с Губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, обсудили текущую ситуацию. Со своей стороны, предложил помощь жителям региона. Вячеслав Владимирович поблагодарил Орловщину за поддержку, но необходимости в помощи, на данный момент, нет. Все системы при содействии федеральных структур работают без перебоев. Договорились быть на связи», — написал Андрей Клычков в своем телеграмм-канале.

ИА «Орелград», фото из соцсетей

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