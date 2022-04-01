Накануне четверо жителей Орловской области умерли от COVID-19

Госпитализировано 33 пациента.

За минувшие сутки в Орловской области скончалось четыре пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Всего за время пандемии умерло уже 1 830 орловцев.

Выявлено 157 новых случаев заражения, всего – 108 460. При этом, 33 пациента были госпитализированы.

Выздоровело 509 человек, всего – 101 405.

В России за сутки госпитализировано 3 754 пациента. Всего заразилось 17 862 089 (+ 19 164) человек. Выздоровело 16 884 785 (+ 45 998) человек. Умерло 369 064 (+ 342) человека.

ИА «Орелград»