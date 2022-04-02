Орловцы напишут тотальный диктант в масках

Акция «Тотальный диктант» пройдет в областной библиотеке имени Бунина.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 9 апреля в 14.00 в этом учреждении возьмет старт «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотного письма и повышения интереса к русскому языку. Напомним, акция является даже не всероссийской, а всемирной. Принять в ней участие может любой желающий, где бы он ни находился.

«Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру, — рассказали в Орловской областной библиотеке имени Бунина. — Каждый может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Цель акции: показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски».

Каждый год для проведения диктанта выбирается фрагмент нового художественного произведения, созданного российским автором. В этом году для диктанта будет использован текст Марины Степновой, писательницы, поэтессы, переводчика и сценариста. Непосредственно в Орле в библиотеке имени Бунина участникам его продиктует директор школы №12, филолог Екатерина Сиянова.

«Мы приглашаем всех, кто хочет проверить свои познания в области русского языка, прийти к нам и принять участие в «Тотальном диктанте» – 2022», — говорят в «Бунинке». — При посещении мероприятия соблюдаются санитарно-эпидемические требования, наличие масок и перчаток обязательно».

ИА «Орелград»