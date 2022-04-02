В Орле детям самозанятых дадут льготные путевки

Городские власти определились с условиями детского отдыха на 2022 год.

Орловский горсовет народных депутатов одобрил проект решения о мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2022 году. Документ принят в целях сохранения и развития здоровья детей и подростков, создания благоприятных условий для их творческого развития, а также «воспитания потребности в организации рационального и содержательного досуга». Власти города решили установить в этом году несколько различных мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 7, 10, 12, 14 и 21 день.

Так, базовая стоимость расходов на одного ребенка в день на период летних каникул установлена в размере не более 1099,53 рубля, на периоды весенних, осенних и зимних каникул — не более 1264,46 рубля. Как и прежде, бюджет будет частично оплачивать путевки. Так, 85 процентов стоимости путевки (при условии софинансирования 15 процентов за счет средств родителей) казна оплатит детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям сотрудников муниципальных и государственных учреждений города Орла, одаренным детям, обучающимся в муниципальных организациях. Такую же льготу дадут в этом году детям сотрудников организаций и предприятий, находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по заработной плате.

Кроме того, казна оплатит 45 процентов стоимости путевки детям сотрудников коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у ИП, а также детям самозанятых граждан. В данном случае доля родителей может варьироваться от 15 до 55 процентов стоимости путевки – минимум предусмотрен в том случае, если работодатель родителей согласится оплатить до 40 процентов путевки за свой счет. За счет бюджета частично оплачивается только одна путевка на ребенка в год. Родители вправе сами выбирать место отдыха. При этом расходы свыше установленной стоимости несет родитель или законный представитель ребенка. На них же ложатся расходы по доставке детей в загородные оздоровительные организации и обратно.

ИА «Орелград»