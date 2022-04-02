За тарифами в Орле проследит спецотдел

Утверждено положение об отделе контроля управления по тарифам и ценовой политике.

Областное управление по тарифам и ценовой политике утвердило положение о своем структурном подразделении, а именно об отделе контроля. Соответствующий приказ подписала руководитель ведомства Елена Жукова. Основной задачей отдела является осуществление контроля в области государственного регулирования тарифов и цен на различные товары и услуги. Так, сотрудники этого подразделения будут следить за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе.

Они будут принимать участие в осуществлении регионального надзора в сферах естественных монополий: железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, услуги по передаче электрической и тепловой энергии, транспортировка газа по газораспределительным сетям. Контролировать отдел будет и тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, водоснабжения и водоотведения, а также установление цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших средств. Сотрудники отдела наделены правом участвовать в составлении протоколов об административных правонарушениях в пределах своих полномочий.

По данным правительства региона, в 2021 году управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области были проведены пять плановых выездных проверок в отношении предприятий сферы естественных монополий: МУП «Малоархангельский тепловодсервис», МУЖКП Троснянского района, ОАО «Мценский литейный завод», ПАО «Орелтекмаш» и МУП «Водоканал» города Ливны. По их результатам было выдано три предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждено и рассмотрено три административных дела.

В рамках других контрольных мероприятий было проведено 19 административных расследований, коснувшихся соблюдения тарифов на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. По результатам этих расследований 16 протоколов об административных правонарушениях были направлены в районные суды. В 12-ти случаях виновные были наказаны штрафами, в остальных четырех отделались предупреждениями и замечаниями. И только по трем делам были вынесены постановления о прекращении административного производства в связи с отсутствием события правонарушения.

ИА «Орелград»