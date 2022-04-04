Фурам запретили ездить по орловским дорогам при температуре свыше 32 градусов

Ограничение действует с 15 июня по 15 августа.

Распоряжением правительства Орловской области большегрузам запретили ездить по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при температуре воздуха выше 32 градусов. В качестве ориентира будут использоваться данные Гидрометцентра России.

Ограничение носит временный характер и продлится с 15 июня по 15 августа. Оно призвано сохранить сети автомобильных дорог от массовых разрушений и колейности. А обеспечивать выполнение распоряжение поручено казенному учреждению Орловской области «Орловский областной государственный заказчик».

«Временное ограничение движения вводится путем внесения в графу «Особые условия движения» специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным средством, нагрузка на ось которого превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки транспортных средств, записи следующего содержания: «При введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22:00 до 10:00»», — уточняет пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»