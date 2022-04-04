В Орле продолжат обустройство площади Маршала Жукова

4.4.2022 | 14:01 Новости, Общество

По просьбам жителей живая изгородь загородит гаражи и строймагазины около стадиона им. Ленина.

В 2022 году муниципальные власти продолжат благоустройство площади Маршала Жукова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Планируется устранить нехватку мусорных контейнеров, а также — еще больше озеленить объект. Обе инициативы поступили от жителей Орла. Помимо жалоб на нехватку урн люди обратили внимание на то, что гаражи и строительные магазины, расположенные слева от стадиона имени Ленина, портят вид.

С целью устранения изъяна было принято решение продлить ряд туй и посадить еще 27 деревьев. Новые деревья появятся также в сквере, где установлен бюст Маршала Жукова – по обе стороны от него будут высажены ели. На эти цели будет выделено порядка 600 тысяч рублей.

В прошлом году было посажено около 600 кустарников и 134 взрослых крепких дерева редких пород. Также появилось 3 тысячи квадратных метров рулонного газона.

ИА «Орелград» 

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Орелград. 2022 год

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