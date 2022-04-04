В Орловской области подтопило уже шесть низководных мостов

4.4.2022 | 13:30 Новости, Происшествия

На Орловщине началось весеннее половодье.

По сообщению пресс-службы МЧС, в Орловской области вовсю уже идет весеннее половодье. Подтопило уже шесть низководных мостов.

Это произошло во Мценском, Залегощенском, Ливенском и Малоархангельском районах. Кроме того, подтопило два низководных моста в Орловском муниципальном округе. При этом, жизнеобеспечение населения не нарушено, и у людей есть объездные пути.

«Реки области уже практически освободились ото льда, но на непроточных водоёмах лёд ещё есть. Помните, что тонкий весенний лёд очень опасен! Будьте осторожны!!! Всем жителям области необходимо соблюдать элементарные правила безопасного поведения. В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона по телефонам 01, 101 или 112!», — предупреждает МЧС.

ИА «Орелград»

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