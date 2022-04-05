Конкурс-экспромт «Читай, Россия!» пройдет в Орле

Участникам предложат продекламировать фрагменты из прозы юбиляров года.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 14 апреля в 14.00 в стенах этого учреждения пройдет шестой ежегодный конкурс-экспромт чтецов художественных произведений «Читай, Россия!». Его участниками мероприятия станут студенты областного колледжа культуры и искусств. Им в формате экспромта предложат продекламировать фрагменты из прозы писателей-юбиляров года – Аксенова, Паустовского, Вампилова и Тэффи. В состав жюри войдут преподаватели Орловского государственного института культуры, то есть оно будет профессиональным.

«Конкурс-экспромт предоставляет участникам полную свободу самовыражения, самостоятельного освоения и художественного представления неповторимого мира классиков отечественной и зарубежной литературы, — рассказали организаторы. — Посещение мероприятия возможно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, наличие масок обязательно, не забывайте соблюдать социальную дистанцию».

Это не единственное интересное мероприятие, запланированное учреждением на ближайшие дни. Так, 5 апреля сотрудники библиотеки имени Бунина совместно с членами орловского отделения Союза писателей России проведут выездное мероприятие «Литературные встречи нашего города». Оно пройдет в Центре социального обслуживания населения Знаменского района, а его участниками станут «получатели социальных услуг».

В частности, их познакомят с творчеством Геннадия Веркеенко – поэта, прозаика, автора 18 книг, профессора кафедры истории России Орловского государственного университета им. Тургенева, академика Международной педагогической академии. Запоминающимся, как обещают организаторы, для гостей станет и знакомство с Валентиной Корневой – краеведом и детским писателем, автором краеведческой книги о Новосиле «Град на острожной горе». Также сотрудники библиотеки подготовили слайдовую презентацию о творчестве писателей и поэтов и выставку «Литературная Орловщина».

ИА «Орелград»