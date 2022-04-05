Орловским учителем года стал физрук из гимназии № 34

Николай Трошин стал абсолютным победителем регионального этапа конкурса.

Николай Трошин, учитель физкультуры из орловской гимназии № 34, стал абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Учитель года -2022». Теперь он представит Орловщину на Всероссийском этапе конкурса.

Трошин — выпускник истфака ОГУ, позже окончивший Орловский спортивный техникум по специальности «Физическая культура». Он был отмечен грамотами Управления образования города Орла и Департамента образования Орловской области.

«Главное в педагогической деятельности Николая Михайловича – творческий подход к организации и проведению каждого урока, совершенствование форм и методов обучения.

Николай Михайлович активно участвует в конкурсах педагогического мастерства: региональном и Всероссийском этапах конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной работы», стал лауреатом муниципального и победителем регионального этапов конкурса «Учитель года — 2022». Принимает активное участие в инновационной площадке «Реализация концепции «Бережливое производство» в образовательных организациях Орловской области». В 2021 году стал победителем (в составе команды) грантового конкурса проектов «Бережливая инициатива» по теме: «Оптимизация процесса обеспечения обучающихся горячим питанием», — рассказала пресс-служба губернатора.

Всего в региональном этапе конкурса принял участие 21 педагог, работающий в школах нашего региона.

ИА «Орелград»