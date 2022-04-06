Доступ к усадьбе Шеншиных под Орлом откроют иностранцам

Мценский памятник архитектуры получил охранное обязательство.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило охранное обязательство собственника или иного законного владельца памятника архитектуры регионального значения «Дом усадьбы Шеншиных». Он расположен в Мценске на улице Ленина. Строительство этого дома датировано концом XVIII — началом XIX века. Напомним, Шеншиным был отец знаменитого поэта Афанасия Фета. Вместе с охранным обязательством утвержден и паспорт объекты культурного наследия.

В национальный реестр памятников дом усадьбы был внесен по решению Малого совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области». Согласно новому документу, на территории этого памятника запрещается капитальное строительство и разрешается только ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта. Особый режим установлен и для использования земельного участка, в границах которого располагается памятник.

Охранное обязательство запрещает использовать главный дом усадьбы Шеншиных для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло, под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер. Нельзя размещать в нем и производственные объекты, оборудование которых может оказывать на памятник динамическое и вибрационное воздействие. Мощность оборудования в данном случае значения не имеет – под запрет в принципе попали механизмы, способные повредить конструкцию памятника.

В документе прописаны и условия доступа к объекту культурного наследия. В частности, один из его пунктов гарантирует свободный доступ к этому памятнику не только гражданам Российской Федерации, но и иностранным гражданам и даже лицам без гражданства. Добавим, что на момент утверждения охранного обязательства указанное здание не являлось объектом культурного наследия религиозного назначения.

ИА «Орелград»