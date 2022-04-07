Кормить детей в пришкольных лагерях Орла будут дифференцировано

7.4.2022 | 17:30 Новости, Общество

Бюджет оплатит от 70 до 100 процентов стоимости питания в зависимости от статуса ребенка.

Орловский горсовет народных депутатов принял решение о предоставлении меры социальной поддержки по оплате питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными образовательными организациями города Орла. Речь идет о так называемых пришкольных лагерях, которые традиционно организуются во время летних каникул. На 2022 год финансирование питания установлено в размере 204,72 рубля на одного ребенка в день. Летняя смена в пришкольном лагере составляет не менее 21 календарного дня.

Кормить детей будут дифференцировано в зависимости от их социального статуса. Например, за счет средств бюджета города Орла полностью будет оплачиваться питание в пришкольных лагерях детей из многодетных семей, сирот и тех учеников, кто остался без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, занимающихся в школах по адаптированной общеобразовательной программе. Данная мера поддержки также распространяется на детей из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, 70 процентов стоимости питания при условии софинансирования оставшихся 30 процентов за счет родителей  или законных представителей бюджет оплатит всем остальным школьникам  в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Порядок организации  оздоровительных лагерей с дневным пребыванием не изменится. Они будут созданы на базе муниципальных образовательных организаций. Если в школе нет собственного пищеблока или на лето в ней запланировано проведение ремонта, дети из такой школы смогут посещать лагеря, созданные на базе других образовательных организаций.

ИА «Орелград»

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