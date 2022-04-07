В Орле придумали, как повысить доходы от приватизации

Депутаты дополнили план продажи муниципального имущества.

Орловский горсовет народных депутатов согласовал предложение администрации Орла о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Документ дополнен объектом, который планируется продать. Речь идет о нежилом двухэтажном здании на улице Коммуны с земельным участком площадью 512 квадратных метров. Реализовать его планируется на аукционе, ориентировочная цена объекта установлена в сумме 3,424 миллиона рублей. Тем самым предполагаемые доходы от приватизации на 2022 год увеличены до 1,191 миллиарда рублей.

Власти отмечают, что такую сумму можно получить только при самом благоприятном раскладе. Существуют серьезные риски неисполнения программы. Дело в том, что от реализации муниципального имущества город может в этом году получить 187,512 миллиона рублей, а от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – еще 14,925 миллиона. Основная сумма выручки должна сложиться от реализации пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель», за которую город хочет выручить 989,288 миллиона рублей. Однако эти акции выставлялись на торги и в предыдущие годы, но желающих купить их не нашлось.

Как уже писал «Орелград», ранее городской парламент утвердил итоги приватизации за 2021 год. Согласно им, в областном центре было реализовано 12 объектов недвижимости на общую сумму 24,347 миллиона рублей. Годовой план приватизации при этом оказался выполнен лишь на 2,2 процента от прогнозируемых доходов городского бюджета. Чиновникам не удалось продать 24 объекта недвижимости и упомянутый выше 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Нереализованные лоты было решено включить в аналогичный план 2022 года.

ИА «Орелград»