Молодежному парламенту в Орле дали право самороспуска

Утверждено новое положение о деятельности «младшего брата» горсовета.

Орловский горсовет народных депутатов утвердил положение о молодежном парламенте, который традиционно формируется при этом органе власти. Как и прежде, это будет постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, который может иметь свою символику и бланки с собственным наименованием. Основными целями деятельности этого «младшего брата» горсовета являются участие в формировании и реализации молодежной политики, содействие в приобщении молодежи к парламентской деятельности, формирование ее правовой и политической культуры.

Кроме того, молодежный парламент призван представлять интересы молодежи Орла во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Он имеет право принимать участие в проведении молодежных и иных мероприятий, конкурсов, фестивалей и акций при поддержке органов местного самоуправления, организовывать и проводить социологические исследования, конференции, «круглые столы», семинары, форумы, деловые игры и другие мероприятия. На него же возложены функции по проведению мониторинга и анализа проблем молодежи города Орла.

Согласно обновленным условиям, молодежный парламент формируется в составе 38 членов, избираемых на конкурсной основе на срок полномочий самого горсовета. Его членом может быть избран гражданин РФ в возрасте от 18 лет до 35 лет, проживающий или обучающийся на территории Орла. Парламентарии, достигшие возраста 35 лет до истечения срока полномочий молодежного парламента, будут продолжать свою работу. Персональный состав утверждается председателем горсовета на основании решения Наблюдательного совета, в состав которого входят 9 человек (представители горсовета и администрации Орла).

Полномочия молодежного парламента могут быть прекращены досрочно в двух случаях: в случае принятия им решения о самороспуске и в случае принятия Наблюдательным советом решения о досрочном прекращении полномочий молодежного парламента. Так, решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа членов. Наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении полномочий в случае, если численность молодежного парламента значительно сократилась и упала до уровня менее 2/3 от установленного числа членов. Досрочное прекращение полномочий молодежного парламента влечет и досрочное прекращение деятельности самих парламентариев.

ИА «Орелград»