Автобусы для Орла купят в кредит?

Городские власти рассказали о ликвидации дефицита транспорта на маршрутах Орла.

В Орле прошло первое в этом году заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Подробности сообщила пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области. Сообщается, что в числе прочего участники обсудили проблемы пассажирских перевозок в областной столице. Информацию на данную тему озвучил заместитель председателя городского комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи Алексей Шалиманов. Он проинформировал комиссию о том, как в Орле организована работа общественного транспорта в вечернее время.

«По его информации, чтобы устранить дефицит единиц транспорта, работающего на городских улицах в часы пик и после 22 часов, мэрией предпринимаются меры по развитию МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», — следует из сообщения Федерации профсоюзов. — Из Москвы доставлено 19 автобусов большой пассажировместимости, которые начнут перевозить горожан после оформления необходимых документов. Планируется приобрести еще 52 таких автобуса за счет средств бюджетного кредита, 28 из них должны быть закуплены уже в текущем году».

Как уже рассказывал «Орелград», в конце 2021 года был принят «Документ планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2022 год». Он направлен на снижение затрат времени на передвижения городского пассажирского транспорта и загруженности улично-дорожной сети в центральной части города, а также на повышение безопасности участников движения. Первоочередными задачами объявлены формирование оптимальной маршрутной сети, проведение конкурентных процедур по определению перевозчиков и усиление контроля за ними.

В документе описано и текущее состояние отрасли, в том числе и проблемы. Транспортное обслуживание города обеспечивается МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 18 частными перевозчиками. В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется по одному трамвайному, четырем троллейбусным и 32 автобусным маршрутам, в летний период — дополнительно по трем сезонным дачным маршрутам. Общее количество автобусов, работающих в городе, составляет 322 единицы. Для перевозки маломобильных граждан используются 58 низкопольных или полунизкопольных автобусов и два низкопольных троллейбуса. Что касается контроля, то автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, оборудованы системами видеонаблюдения и речевыми автоинформаторами.

«Для города Орла характерны концентрированные по времени и направлениям часы «пик», — следует из документа. — Автобусные перевозки в городе Орле осуществляются подвижным составом малого класса, который не может справиться с пассажиропотоком должным образом, особенно в часы пиковых нагрузок. Нередки случаи использования подвижного состава малого класса с превышением установленных норм вместимости, что приводит к снижению качества обслуживания пассажиров, а также напрямую влияет на безопасность перевозки пассажиров. Решение данной проблемы возможно путем замены подвижного состава малой вместимости транспортными средствами средней и большой вместимости».

В 2021 году перевозчиками была частично выполнена замена микроавтобусов на автобусы большей вместимости на маршрутах №№ 8, 25 и 60. Данная работа будет продолжена, обещают в мэрии. Также власти признают, что в городе наблюдается острая нехватка водителей, причем у всех перевозчиков, что в свою очередь приводит к снижению количества выпуска автобусов на маршруты и увеличению интервалов движения.

ИА «Орелград»