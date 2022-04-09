Минюст обсудил создание на Орловщине исправительных центров

Центры необходимы для трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Как сообщает управление Министерства юстиции РФ по Орловской области, в Орле состоялась рабочая встреча начальника этого ведомства Алексея Пузанкова с руководством региона. Стороны обсудили вопрос создания на территории Орловской области исправительных центров для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Пузанков напомнил о том, что в России принята и действует Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Она была утверждена распоряжением правительства страны в апреле 2021 года. А поручением президента от 29 ноября 2021 года главам регионов было рекомендовано обеспечить в 2022 году создание в каждом субъекте РФ менее 400 мест в исправительных центрах на базе регионального имущества, предприятий и организаций.

«Для успешной реализации поручения президента РФ в ходе мероприятия были рассмотрены вопросы о необходимости проведения работы по созданию «дорожной карты» в целях принятия совместных действий по расширению на территории региона сети исправительных центров и участков, функционирующих как исправительные центры, на базе различных предприятий и организаций, а также создания дополнительных мест для содержания осужденных к принудительным работам», — говорится в сообщении регионального органа Минюста.

Согласно данным регионального управления ФСИН России, с 2019 года в Орловской области исполняется наказание в виде принудительных работ. Участки, функционирующие как исправительные центры (УФИЦ), открыты при колонии-поселении №3 в Шахово и колонии-поселении №7 в Мценске. Всего за 2021 год по учетам УФИЦ КП-3 прошло 74 осужденных, а в УФИЦ КП-7 поступило на исполнение 77 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных работ.

«По итогам 2021 года уровень привлечения к труду осужденных к принудительным работам составил 100 процентов, — следует из информации УФСИН. — Среднемесячная заработная плата осужденных к принудительным работам в 2021 году составила 14 250 рублей. Сумма удержаний в доход государства из заработной платы составила около 1,5 миллиона рублей. Все осужденные, имеющие исковые обязательства, погашают иски».

ИА «Орелград»