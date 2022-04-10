У Орловского округа к концу года осталось 187 миллионов рублей

Власти отчитались об исполнении бюджета за 2021 год с профицитом.

Власти Орловского муниципального округа подготовили отчет об исполнении бюджета Орловского района за 2021 год. Документ был в первом чтении рассмотрен на заседании Окружного совета народных депутатов. Теперь будут назначены публичные слушания для обсуждения отчета, которые по закону должны быть проведены с участием жителей Орловского муниципального округа. Уже известно, что провести их планируется 19 апреля 2022 года в большом зале администрации Орловского муниципального округа, расположенной в Орле на улице Полярной.

Известны и основные характеристики исполненного бюджета. Так, по доходам он был исполнен в сумме 1,687 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 1,5 миллиарда. Таким образом, профицит бюджета составил порядка 187 миллионов рублей. Это редкий случай, как правило, бюджеты муниципальных образований исполняются с дефицитом. Кстати, в администрации Орловского округа насчитывается 118 муниципальных служащих. Согласно отчету об исполнении бюджета, в 2021 году фактические расходы на оплату их труда составили 81,35 миллиона рублей. Кроме того, в округе насчитывается 1701 работник муниципальных учреждений. На их зарплату из местного бюджета за год было потрачено 560,69 миллиона рублей.

Эти и другие параметры планируется обсудить на публичных слушаний, участие в которых вправе принять не только жители Орловского муниципального округа, но и иные заинтересованные лица. По закону, при наличии свободных мест в зале заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях. Ограничения для жителей муниципального округа в обсуждении проекта решения не допускаются. Участники слушаний вправе выступать (до 5 минут) по предмету обсуждения, обращаться с предложениями, замечаниями, вопросами и рекомендациями к председательствующему. Поступившие в процессе слушаний предложения и замечания будут учтены Орловским окружным Советом народных депутатов при доработке проекта решения об исполнении бюджета и его принятии в окончательной редакции.

ИА «Орелград»