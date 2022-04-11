Автобусы для орловских дачников выйдут в рейс на неделю раньше

23 апреля. Изначально сообщалось о том, что они начнут функционировать с 30 апреля.

Дачные маршруты, которые должны были начать курсировать 30 апреля, выйдут в рейс на неделю раньше, 23 апреля. Эта тема обсуждалась сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.

«Как доложил главе региона руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин, 15 маршрутов организует Департамент, 3 – администрация Орла, 2 − администрация Ливен. Кроме того, Департаментом обеспечивается подвоз граждан к садово-дачным массивам по 14 круглогодичным межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, это 7 перевозчиков, 44 автобуса. Также подвоз граждан к дачным массивам будет обеспечиваться пригородным железнодорожным транспортом по маршрутам регулярного сообщения – 10 остановочных пунктов по 3 направлениям (Брянское, Тульское, Верховское)», — сообщила пресс-служба губернатора.

В областной столице будет действовать три дачных маршрута: до Карачевских дач, до озера Светлая жизнь и до дачного массива поселка Гать. Стоимость проезда на сезонных маршрутах, при этом, не будет отличаться от тарифов, установленных на городских маршрутах — 23 рубля при оплате наличными и 20 рублей при оплате картой.

Отметим, что в автобусах будут действовать проездные билеты, затрагивающие многие категории льготников.

ИА «Орелград»