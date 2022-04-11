Орловщина показала стране как надо провожать солдат на фронт (видео)

11.4.2022 | 12:23 Важное, Видео, Новости, Общество, Политика

Жители Дмитровска массово встречают колонны российских войск, идущие на границу с Украиной.

Крупный телеграмм-канал «Оперативные сводки» опубликовал видеозапись российских военных, на которой видно, как жители Орловской области из Дмитровска провожают их на фронт.

На протяжении десяти дней люди в огромных количествах выходят на улицы и передают продукты питания российским военным, которых перебрасывают из Белоруссии на границу с Украиной.

«Это еще слабовато, вчера весь город передавал еду, я такого количества людей даже на дне города не видел», — сообщает подписчик телеграмм-канала.

Видеозапись вызвала большой резонанс и ее уже опубликовали известные федеральные журналисты, включая Владимира Соловьева, Маргарита Симоньян и Александр Коц.

 

ИА «Орелград»

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