Орловщина показала стране как надо провожать солдат на фронт (видео)

Жители Дмитровска массово встречают колонны российских войск, идущие на границу с Украиной.

Крупный телеграмм-канал «Оперативные сводки» опубликовал видеозапись российских военных, на которой видно, как жители Орловской области из Дмитровска провожают их на фронт.

На протяжении десяти дней люди в огромных количествах выходят на улицы и передают продукты питания российским военным, которых перебрасывают из Белоруссии на границу с Украиной.

«Это еще слабовато, вчера весь город передавал еду, я такого количества людей даже на дне города не видел», — сообщает подписчик телеграмм-канала.

Видеозапись вызвала большой резонанс и ее уже опубликовали известные федеральные журналисты, включая Владимира Соловьева, Маргарита Симоньян и Александр Коц.

ИА «Орелград»