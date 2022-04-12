Под Орлом нашли опасную дорогу длиной 35 км

Полиция возбудила административное производство в отношении собственника.

Как сообщает управление ГИБДД Орловской области, нарушение было выявлено сотрудниками отделения ГИБДД «Новосильское». Они провели обследование автомобильной дороги «Новосиль – Корсаково – Орлик», по итогам которого в отношении юридического лица, ответственного за содержание данной дороги, было возбуждено административное производство по статье 12.34 КоАП РФ. Как уточнили в ведомстве, нарушения были вскрыты при проведении повседневного надзора за улично-дорожной сетью.

Кроме того, сотрудники районного отделения ГИБДД проводили мероприятия по контролю реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Недостатки в эксплуатационном состоянии указанной выше трассы были обнаружены на протяженном участке с 1-го по 35-й километры. В частности, проверяющие указали на отсутствие освещения, что не отвечает предъявленным требованиям и действующим стандартам.

«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, данный факт создает дополнительные предпосылки к возникновению дорожно-транспортных происшествий, — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД, — Особенно опасность возрастает для пешеходов и приравненных к ним участников дорожного движения, пренебрегающих ношением светоотражающих одежды и элементов».

Согласно данным управления МВД России, в Орловской области в январе-феврале 2022 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 50 ДТП. В результате 58 человек получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было возбуждено 131 дело об административных правонарушениях на юридических и должностных лиц. Кроме того, было внесено 83 представления в адрес владельцев дорог. В органы прокуратуры гаишники направили 47 информаций о выявленных нарушениях норм содержания автомобильных дорог, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было направлено еще 46 таких актов.

ИА «Орелград»