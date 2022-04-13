На Орловщине обновят не все нуждающиеся в капремонте школы

Утвержден проект модернизации школ Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональный проект «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Его целью является приведение в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, — уточнили при этом в пресс-службе губернатора. В ведомстве отметили, что общая сумма финансирования составит 59,6 миллиона рублей, в том числе 51,5 миллиона из федерального бюджета. Более 5 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета и 2,9 миллиона — из местных бюджетов. В рамках проекта в 2022-2023 годах планируется капитально отремонтировать четыре учреждения: здания Дросковской средней школы Покровского района, Селезневской средней школы Новосильского района, Краснооктябрьской основной школы Мценского района и Урыновской средней школы Должанского района.

Между тем, по данным федерального статистического наблюдения, по состоянию на последнюю отчетную дату (31 декабря 2020 года) в Орловской области насчитывалось 10 зданий общеобразовательных организаций, которые требовали капитального ремонта. Впрочем, кое-что по ним уже сделано. В региональном проекте в качестве примера приводится Колпнянский лицей. В 2021 году там выполнялись работы по капитальному ремонту за счет средств муниципального бюджета. В Новосильской и Змиевской школах в 2021 году выполнялись работы по капитальному ремонту за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Вместе с тем, в список школ, нуждающихся в капремонте, была включена и Глубковская средняя общеобразовательная школа Новосильского района. Однако, как следует из постановления губернатора, ее капитальный ремонт «нецелесообразен в связи с малой численностью обучающихся и отсутствием прогноза роста». Сообщается, что в настоящее время в ней обучается всего 14 человек, поэтому здание капитально ремонтировать не собираются. Еще по двум объектам – Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и МБОУ «НСОШ №1 им. Зубилина Урицкого района – пока проводится лишь «работа по подготовке проектно-сметной документации». Что касается четырех вышеуказанных школ, здания которых планируется капитально отремонтировать в 2022-2023 годах, то они прошли сито конкурсного отбора.

Система общего образования Орловской области (без учета негосударственных общеобразовательных организаций) на момент создание регионального проекта была представлена 350 общеобразовательными организациями. Как следует из документа, при достаточно высоком уровне развития этой системы материально-техническая база школ не успевает обновляться и соответствовать быстро меняющимся нормам пожарной безопасности и требованиям законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«В отдельных случаях здания, помещения, строения, сооружения и территории, в комплексе введенные в эксплуатацию в 1880-2003 годы, не соответствуют действующим строительным нормам и правилам, — говорится в проекте, подписанном губернатором. — Поэтому ежегодно изменяется число общеобразовательных организаций, которые нуждаются в приведении в нормативное техническое состояние зданий (обособленных помещений, помещений) путем капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения».

ИА «Орелград»