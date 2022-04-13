Перелетные птицы перепутали орловские дороги с водоемом (видео)

13.4.2022 | 16:59 Видео, ЖКХ, Новости

Утка и селезень проплыли по одной из орловских дорог.

Относительно небольшие, но многодневные осадки, выпавшие на территорию областной столицы, снова обнажили проблему орловских дорог и качества асфальтного покрытия. Причем, довольно неожиданным способом.

По сообщению читателей «Орелграда», в одном из дворов Советского района размеры дорожных ям достигли таких масштабов, что когда начались весенние дожди, птицы стали принимать проезжую часть за водоем.

На видео, снятом очевидцами, видно как утка и селезень наслаждаются водными процедурами и не подозревают, что найденное ими место на самом деле предназначено для проезда машин скорой помощи и полиции, коммунальных служб и личного автотранспорта жильцов.

Заснятые птицы, при этом, не имеют отношения к частным хозяйствам жителей Орла, и являются перелетными.

ИА «Орелград»

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