Перелетные птицы перепутали орловские дороги с водоемом (видео)

Утка и селезень проплыли по одной из орловских дорог.

Относительно небольшие, но многодневные осадки, выпавшие на территорию областной столицы, снова обнажили проблему орловских дорог и качества асфальтного покрытия. Причем, довольно неожиданным способом.

По сообщению читателей «Орелграда», в одном из дворов Советского района размеры дорожных ям достигли таких масштабов, что когда начались весенние дожди, птицы стали принимать проезжую часть за водоем.

На видео, снятом очевидцами, видно как утка и селезень наслаждаются водными процедурами и не подозревают, что найденное ими место на самом деле предназначено для проезда машин скорой помощи и полиции, коммунальных служб и личного автотранспорта жильцов.

Заснятые птицы, при этом, не имеют отношения к частным хозяйствам жителей Орла, и являются перелетными.

ИА «Орелград»