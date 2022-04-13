Пропавшая в Орловской области Настя Харламова найдена живой и здоровой

СК выясняет причины и обстоятельства отсутствия несовершеннолетней.

Пресс-службы Следственного комитета и УМВД по Орловской области сообщили о том, что 11-летняя Настя Харламова, пропавшая вчера в пять утра, найдена живой и здоровой.

Девочка из села Багриново Болховского района уехала из дома на велосипеде ранним утром, и ее местонахождение было неизвестно. В Орловской области начались массовые поиски, что принесло быстрые результаты.

При этом, по сообщению Центра поиска пропавших людей Орловской области, ребенок найден в Орле.

«Слаженное взаимодействие участников поисков привело к положительному результату, местонахождение малолетней установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время следователем следственного управления выясняются все обстоятельства ее безвестного отсутствия», — сообщили в Следственном комитете.

ИА «Орелград»