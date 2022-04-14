Карачевское шоссе Орла ожидают двухнедельные «пробки»

Мэрия предупредила об издержках ремонтных работ.

Городские власти предупредили автомобилистов о том, что в ближайшие две недели их ожидают «пробки» в районе Карачевского шоссе. Это связано с ремонтными работами, проводимыми компанией «ГазРесурс» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Причина – в особой технологии ремонта дорожного полотна. Холодный ресайклинг, или холодная регенерация, позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента нового полотна. Новому полотну требуются сутки для схватывания. Обильный поток транспортных средств приведёт к тому, что холодный ресайклинг окажется бесполезен», — объясняет пресс-служба мэрии.

На данный момент некоторые участки шоссе уже полностью перекрыты для проезда автотранспорта. При этом, многие автомобилисты нервничают когда видят, что проехать нельзя, но «никаких работ не ведется».

Отметим, что ремонтом Карачевского шоссе занимается подрядчик «ГазРесурс», ранее оказавшийся под шквалом критики из-за качества ремонта улицы Октябрьской.

ИА «Орелград»