Гаишники начали ловить «байкеров» и беседовать с «алкоголиками»

Сразу две профилактические акции стартовали в Орловской области.

Как сообщает управление ГИБДД по Орловской области, в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов и скутеров. Сотрудники ГИБДД «устанавливают и отрабатывают места скопления лиц, управляющих данными транспортными средствами». Кроме того, акция направлена на выявление незарегистрированного мототранспорта и граждан, управляющих мотоциклами в состоянии опьянения или не имеющими водительских прав.

В качестве примера приводится Новосильский район, где в первый же день профилактической акции внимание сотрудников ГИБДД привлек мотоциклист без шлема. При проверке выяснилось, что у этого водителя нет действующих прав. За нарушение он был привлечен к административной ответственности. В целом местные гаишники поймали уже пять мотоциклистов-нарушителей.

А в Троснянском районе сотрудники ОГИБДД провели профилактическую беседу с осужденными за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские рассказали им о текущей статистике ДТП и привели примеры аварий, допущенных по вине нетрезвых водителей. Сотрудники ОГИБДД также напомнили осужденным, что по окончании срока лишения права управления транспортным средством каждому из них предстоит заново пройти процедуру получения водительского удостоверения. Им придется сдать и теоретическую часть экзамена, и пройти коллегиальную медицинскую комиссию.

По статистике, в 2021 году в Орловской области по вине нетрезвых водителей, в том числе отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, произошло 77 автоаварий, в которых 11 человек погибли и 115 получили ранения. Сотрудниками ДПС было пресечено 2213 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. За первые два месяца 2022 года, по данным регионального УМВД, по вине нетрезвых водителей на орловских дорогах было совершено 12 ДТП. Сотрудниками ГИБДД за это время было пресечено 347 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду в этом году возбуждено 42 уголовных дела.

ИА «Орелград»