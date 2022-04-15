Орловцам напомнили, где можно найти хорошую работу

15.4.2022 | 16:24 Новости

В Орле подвели итоги первого года работы центра «Моя занятость».

Областное управление труда и занятости подвело итоги первого города работы центра кадровой поддержки. Сообщается, что за это время в него поступило 250 обращений от граждан и работодателей. Поясним, что центр кадровой поддержки «Моя занятость» открылся в апреле 2021 года на базе  центра «Мой бизнес». Последний по итогам 2021 года стал лидером  общероссийского рейтинга Минэкономразвития РФ. Центр «Моя занятость» специализируется на вопросах поиска работы, размещения вакансий и подбора персонала. В него обращаются и предприниматели, и физические лица. Областные власти уверены, что с каждым годом услуги центра будут становиться все более востребованными.

Согласно текущей статистике, из 250 обращений 76 поступило от представителей  бизнеса, которых интересовало размещение вакансий и подбор персонала. В целом бизнес заявил за прошедшее время 128 вакансий:  менеджеры по продажам, инженеры, монтажники, продавцы, специалисты по закупкам, швеи, сельскохозяйственные рабочие и др. На треть заявленных вакансий работники уже найдены и трудоустроены.

«Через телефон кадрового центра было принято 83 обращения от граждан, которых интересовала информация об имеющихся в регионе вакансиях, правилах регистрации на портале «Работа в России», направлениях соцконтракта, порядке его заключения, — рассказали в управлении труда и занятости. — На личный прием по поиску подходящей работы в центр пришли 88 граждан. Из них 52-м была оказана помощь по регистрации заявления в поиске подходящей работы на портале «Работа в России», для 36-ти — осуществлен подбор вакансий».

ИА «Орелград»

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